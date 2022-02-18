Нью-Дели, , 01:14 — REGNUM Полиция Индии изъяла сумку со взрывчаткой в столице страны Нью-Дели, передает телеканал NDTV.

Дели Arjun Gulyani

«Сумка находилась в заброшенном здании, куда были направлены саперы и пожарные», — добавили на телеканале.

Ранее в полицию поступили сообщения об обнаружении подозрительной сумки в Сеемапури. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место происшествия, чтобы удостовериться в опасности находки. Сейчас полицейские проверяют связь этого инцидента с обнаружением сумки с бомбой на цветочном рынке в Нью-Дели месяц назад.

В настоящее время по происшествию ведется расследование, допрашиваются владельцы здания. К расследованию подключили и спецслужбы.