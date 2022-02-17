Кабул, 18 февраля, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Операцию по спасению десятилетнего ребёнка, упавшего в колодец глубиной 35 метров, уже третий день продолжается в Афганистане. Об этом 17 февраля сообщает телекомпания Al Jazeera.

Афганистан

ЧП произошло в афганской провинции Забуль 15 февраля. Мальчик упал в колодец и застрял на глубине около десяти метров, это удалось установить, опустив к нему камеру. Спасатели пытаются добраться до ребёнка, прорыв тоннель глубиной 15 метров. Мальчика стараются обеспечивать едой и кислородом.

Операция по спасению ребёнка длится уже 48 часов. На месте происшествия дежурит скорая помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мальчика в Марокко, за спасением которого следила вся страна. Пятилетний ребёнок упал в узкий колодец глубиной около 32 метров и застрял в нём. Спасателям пришлось несколько дней добираться к ребёнку, прорывая боковые тоннели. Мальчика удалось вытащить из колодца, но он скончался в больнице.