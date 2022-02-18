Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 февраля снижением на фоне роста геополитических рисков в ситуации вокруг Украины и американских макроэкономических данных. Больше других потерял Nasdaq.

Падение Mike Licht

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 622,24 пункта (1,78%), до уровня 34 312,03 пункта. S&P 500 подешевел на 94,75 пункта (2,12%), до уровня 4380,26 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 407,38 пункта (2,88%), до уровня 13 716,72 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,97 (2,10%), до уровня $91,69 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 февраля разнонаправленно.

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