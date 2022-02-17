Додома, 18 февраля, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами взрыва динамита в шахте, расположенной в области Мара на севере Танзании. Об этом 17 февраля сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.

gexters Шахта

Инцидент произошел 16 февраля в тот момент, когда на объекте велась подземная добыча золота. Сведений о пострадавших в результате происшествия нет. Власти обратились к представителям шахт с призывом проводить регулярные проверки, чтобы не допускать новых аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в грузинском городе Ткибули (край Имеретия) произошел взрыв на угольной шахте. В результате инцидента погиб один горняк и еще восемь пострадали.