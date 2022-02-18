Манагуа , , 01:33 — REGNUM Оппозиционные организации 17 февраля выдвинули «срочные требования» к Организации американских государств (ОАГ).

Даниэль Ортега

Как сообщает никарагуанское оппозиционное новостное агентство La Prensa, 23 оппозиционные организации требуют применения 21-й статьи Межамериканской демократической хартии к Никарагуа, а также, чтобы ОАГ использовала все необходимые дипломатические и экономические меры ради освобождения всех политических заключенных в стране.

18 февраля состоится заседание Постоянного совета ОАГ. В письме, направленном в ОАГ, подчеркивается, что «многие из них (политзаключенных) находятся в плохом состоянии здоровья в результате пыток».

В начале февраля режим министерство по делам общественности Никарагуа возобновило судебные процессы над политическими оппонентами правящего режима, арестованными в период с мая по июнь 2021 года. 12 февраля скончался политзаключенный Уго Торрес Хименес, генерал Сандинистской народной армии в отставке, бывший партизан, получивший признание за участие в двух важнейших операциях Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) по свержению диктатуры.

По данным Механизма по защите политзаключенных, по состоянию на январь 2022 года в Никарагуа насчитывалось 177 политзаключенных, из них 10 были арестованы ранее 2018 года.

Напомним, 19 ноября 2021 республика Никарагуа официально оформила свой выход из ОАГ в ответ на резолюцию «Положение в Никарагуа», одобренную Генеральной Ассамблеей ОАГ, в которой объявлено всеобщие выборы в Никарагуа были признаны сфальсифицированными.

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