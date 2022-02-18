Гавана, , 02:03 — REGNUM Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Иванович Борисов прибудет 17 февраля в Гавану с рабочим визитом. Об этом сообщает МИД Кубы.

Юрий Борисов Government.ru

В пресс-релизе МИД Кубы уточняется, что высокопоставленный российский чиновник проведет встречи с кубинскими властями с целью изучить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах отношений между Кубой и Российской Федерацией.

В состав российской делегации войдут представители министерств и ведомств, курирующих различные направления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Борисов является сопредседателем кубинско-российской межправительственной комиссии и в ноябре прошлого года на XVIII заседании этой комиссии указал, что Куба сможет рассчитывать на поддержку России.

24 января президенты Кубы и России Мигель Диас-Канель и Владимир Владимирович Путин провели телефонный разговор. Куба является одним из приоритетных внешнеэкономических партнеров России в Латинской Америке и Карибском бассейне. Ранее Борисов посетил Никарагуа и Венесуэлу.

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