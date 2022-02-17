Москва, 18 февраля, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Воздушную разведку вдоль границ России в течение недели вели 68 самолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иностранных государств. Такие данные приводит Минобороны РФ в издании «Красная звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Российские радиолокационные станции (РЛС) обнаружили у границ РФ 47 самолётов-разведчиков и 21 БПЛА. Все полёты вдоль российской границы контролировались РЛС.

Российским истребителям из состава дежурных сил ПВО дважды приходилось подниматься в воздух, чтобы сопроводить иностранные воздушные суда и не допустить нарушения государственной границы России.

По данным Минобороны РФ, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в течение недели у границ России был замечен 31 иностранный самолёт-разведчик и 22 БПЛА иностранных государств.