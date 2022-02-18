Гавана, , 02:04 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по Латинской Америке Рандер Пенья 17 февраля принял посла Кубы в Каракасе Дагоберто Родригеса в здании Министерства иностранных дел. Целью встречи стало обсуждение расписания двусторонних мероприятий на 2022 год и современных глобальных проблем. Об этом сообщает МИД Венесуэлы в пресс-релизе.

Венесуэла и Куба

Стороны заняты разработкой механизма политических консультаций на 2022 год в рамках создания всеобъемлющего союза между двумя странами. В составлении рабочей программы по укреплению стратегического союза между странами принял участие министр сельского хозяйства Кубы Идаэль Перес.

В начале февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с делегацией Кубы в своей официальной резиденции — дворце Мирафлорес. Делегацию Кубы возглавлял вице-премьер-министр Хорхе Луис Тапиа.

30 октября 2000 года Фидель Кастро (1926−2016) и Уго Чавес (1954−2013) подписали Соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Венесуэлой и Кубой.

В силу этих соглашений правительства Венесуэлы и Кубы объединяют свои потенциалы в сфере продовольствия, образования, здравоохранения, науки и техники на фоне недружелюбной политики США.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин посетит Кубу и Никарагуа