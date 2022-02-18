Тбилиси, , 00:19 — REGNUM В ближайшее время в Грузии могут существенно возрасти цены на бензин, сообщает 17 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

На бензоколонке Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Цена безина в Грузии может вырасти с 3,20 до 4 лари (примерно $1,34). Экономисты делают такой прогноз, исходя из роста цен на нефть на международном рынке и девальвации национальной валюты. Ассоциация импортеров нефти делает относительно осторожный прогноз и говорит, что в ближайшее время ожидается повышение цен на 4−5 тетри.

«Ситуация с международными ценами на топливо в целом довольно сложная. Мы наблюдаем, что в последнее время цены постоянно растут, с начала года международные цены как на бензин, так и на дизельное топливо выросли на 22% за тонну. Ожидаемый рост в ближайшем будущем может составить 4−5 тетри», — сказал Вано Мтвралашвили, председатель союза импортеров нефтепродуктов. Экономист Ото Абесадзе считает, что к концу этого месяца в среднем цена на топливо вырастет на 30 тетри, а во втором квартале этого года цена увеличится с 3,50 до 4 лари.