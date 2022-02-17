Рим, , 23:57 — REGNUM Правительство Италии на ближайшем заседании примет решение о выделении 5−6 млрд евро на смягчение последствий роста тарифов на электричество и газ, передают национальные СМИ в четверг, 17 февраля, со ссылкой на осведомленные источники.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов.

В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.