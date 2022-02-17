Тбилиси, , 23:54 — REGNUM Защитники президента Грузии в очередной раз призывают службу государственного инспектора обнародовать видеозаписи, на которых запечатлено бесчеловечное обращение с Михаилом Саакашвили, сообщает 17 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саакашвили несут за руки и за ноги по коридору тюрьмы Facebook.commoc.gov.ge

Адвокаты Саакашвили в офисе государственного инспектора просмотрели эпизод, который был снят в госпитале Гори, но запись камеры наблюдения, где должен храниться полный материал о насилии, была удалена.

Материалы дела содержат только кадры, снятые камерой видеонаблюдения, на которых видно, как издеваются над Михаилом Саакашвили, но адвокат Дмитрий Садзаглишвили предполагает, что в инциденте участвовали другие лица, которых не видно на этой записи.

Садзаглишвили заявил, что тяжесть просмотренного превысила все его ожидания. По мнению адвоката, защита здоровья Саакашвили никогда не являлась задачей грузинского правительства. Наоборот, власти умышленно издевались над Саакашвили, и все его проблемы со здоровьем возникли в результате пыток и бесчеловечного обращения.

«Мы по-прежнему требуем обнародования видеоматериала, потому что министерство юстиции и правительство выборочно опубликовали видеосъёмки. Хотя опубликованный ими материал подтверждает факт пыток и бесчеловечного обращения, однако полная видеозапись, включая эпизод в военном госпитале в Гори, который не был обнародован, может подтвердить, что факт пыток и бесчеловечного обращения в отношении Саакашвили будет установлен. У каждого гражданина будет возможность своими глазами увидеть, как бесчеловечно и аморально обращаются с третьим президентом, что действительно явлется позором для этой страны», — сказал Садзаглишвили.