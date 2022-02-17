Челябинск, 17 февраля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Специалисты группы разминирования ОМОН «Сталь» Росгвардии обследовали найденный в десяти километрах от села Уйское (Челябинская область) корпус противотанковой мины, сообщили 17 февраля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Предмет, вызвавший опасения, нашли накануне, 16 февраля, на территории свалки местные жители. Выехавшие на место специалисты группы разминирования ОМОНа установили, что это — учебная противотанковая мина образца 1972 года.

Предмет оказался не опасным. Его передали сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства.