Рим, , 23:37 — REGNUM Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве в четверг, 17 февраля, заявил, что дипломатический путь выхода из «украинского кризиса» приведет к снятию необходимости введения каких-либо санкций.

Луиджи Ди Майо Democracy International

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Италия готова помогать в поисках такого выхода, пространство для дипломатического решения все еще есть, отметил Ди Майо.

Днем ранее глава МИД Италии посетил Киев, где встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.