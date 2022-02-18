Москва, 18 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Облагая криптовалюты налогом, российские власти, безусловно, столкнутся с проблемой налогового контроля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал позицию Минэкономразвития РФ о необходимости налогообложения операций обмена криптовалюты на рубли.

Xiangfu Ферма. Майнинг

«Облагая криптовалюты налогом, российские власти, безусловно, столкнутся с проблемой налогового контроля. Сфера криптовалют в принципе слабо подконтрольна каким-либо официальным структурам, — сказал Ковригин. — Но выводить ее из тени, создавая правовое поле в России, надо. На какие-то серьезные налоговые поступления рассчитывать, конечно, не следует. Но дополнительные доходы бюджет получит. И те, кто занимается майнингом не в противозаконных целях, получат шанс выйти из тени. Что в этом плохого? Кроме того, узаконивание майнинга расширит возможности использовать электроэнергию, рынок которой частично переполнен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме работают над понятийным аппаратом законодательства о майнинге и криптовалюте.