Москва, , 09:13 — REGNUM Когда речь идет о развитии в РФ института самозанятых, следует учитывать, что бизнес хочет равных правил игры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, член «Партии роста» Наталия Кошелева. Так он прокомментировал данные ФНС РФ о том, что в России число самозанятых превысило 4,2 млн человек.

Самозанятый Nalog-briz.ru

«Добросовестные предприниматели заинтересованы в равных правилах игры. Всё просто — те, кто не платит налоги, имеет возможность демпинговать по цене. От этого страдает законный бизнес и даже закрывается, — сказала Кошелева. — Пример — косметология. Законные предприниматели получают лицензию, отчитываются о каждом препарате, налоги платят, то есть несут очень большую расходную часть. А некоторые даже без образования, рекламируясь в социальных сетях, калечат людей на дому, применяя препараты неизвестного происхождения».

Как полагает эксперт, возможно, в РФ стоит ввести запрет на размещение рекламы в социальных сетях коммерческой деятельности без регистрации, тем более если она требует получения лицензии, которой у рекламодателя нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ замедлятся темпы прироста числа самозанятых.