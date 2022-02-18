Москва, , 09:11 — REGNUM Так называемые «новые европейцы» (Польша, Прибалтика, Румыния) готовы мириться с абсолютно любым экономическим ущербом, лишь бы «побольнее укусить» Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Андрей Кошкин. Так он прокомментировал прогнозы главы Минфина США Джанет Йеллен о глобальных последствиях новых антироссийских санкций.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что страны Западной и Южной Европы, кроме Великобритании, скептично относятся к новым пакетам антироссийских санкций, — сказал Кошкин. — Все прекрасно понимают, что это давление в любом случае ударит не только по России, но и по ним. А на фоне еще не оправившейся от последствий коронавируса и постоянных локдаунов экономики это чревато социальным взрывом. Другой вопрос, что «новые европейцы» (Польша, Прибалтика, Румыния) готовы мириться с абсолютно любым экономическим ущербом, лишь бы побольнее укусить Россию. Но сейчас от этой группы откалывается Венгрия, испытывающая давление евроструктур из-за национально ориентированной социально-экономической политики».

Как полагает Кошкин, не исключено, что при усилении давления свои позиции также могут поменять страны бывшей Югославии и Болгария.

«На этом фоне Германия и Австрия являются наиболее последовательными противниками дальнейших санкционных ограничений, затрагивающих их промышленный и потребительский сектор. Ведь даже частичный отказ всех этих стран от российского трубного газа может подстегнуть новую волну энергетического кризиса и конкуренции за более дешевые ресурсы в масштабах всего мира. Ведь свободных энергоресурсов на рынке сейчас нет, а наращивание объемов добычи и поставок на волне «зеленого» перехода и введение климатических ограничений случится еще нескоро», — сказал Кошкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Вашингтон совершенно не волнуют те негативные последствия, с которыми столкнутся страны ЕС, если Америка введет новые санкции против РФ.