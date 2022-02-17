Гватемала, , 23:56 — REGNUM В Великобритании прокомментировали аресты бывших должностных лиц Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG) и Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью, а также лишение иммунитета судей, которые рассматривали дела о коррупции. Об этом 17 февраля сообщает гватемальское новостное агентство Prensa Libre.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

10 февраля специальный прокурор Гватемалы по борьбе с безнаказанностью санкционировал арест Лейлы Сантисо, входившей в состав CICIG. Ее обвинили в препятствованию осуществлению правосудия. Ранее Сантисо вела дело о присвоении земли семьей Мендоса Мата.

Ева Соса, бывший прокурор Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью, также была арестована в суде. Ее обвиняют в коррупции.

Кроме этого, был лишён неприкосновенности судья высокого ранга Пабло Хитумула, который возбудил дело в отношении бывшего вице-президента Роксаны Бальдетти и бывшего главы государства Эфраина Риоса Монтта.

«Великобритания призывает власти обеспечить безопасность задержанных и соблюсти их право на корректную процедуру суда. Мы продолжим тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы следить за ситуацией, и мы продолжаем призывать правительство Гватемалы поддерживать верховенство закона и независимость судебной системы», — заявили в МИД Великобритании.

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