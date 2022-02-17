Рим, 17 февраля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Работники муниципальных организаций, чьи офисы расположены в Королевском дворце в Милане, в четверг, 17 февраля, были вынуждены прибегнуть к помощи полиции из-за визита необычного посетителя.

Steffen Schmitz Милан

37-летний гражданин с чемоданами в руках потребовал очистить помещение, заявив, что дворец принадлежит ему, поскольку он является наследником герцогов Савойских.

Прибывшие на место сотрудники полиции проверили документы «наследника». Он оказался гражданином Австралии. На то, чтобы убедить его покинуть помещение дворца, понадобилось около часа.