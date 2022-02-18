Москва, , 09:10 — REGNUM Вашингтон совершенно не волнуют те негативные последствия, с которыми столкнутся страны ЕС, если Америка введет новые санкции против РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил преподаватель кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Новиков. Так он прокомментировал высказывание главы Минфина США Джанет Йеллен, которая предупредила о глобальных последствиях этих санкций.

Джанет Йеллен U.S. Department of the Treasury

«Предполагается, что новые западные санкции ударят по ключевым представителям российской экономики, бизнес-элит и первых лиц государства. Однако хотя американские эксперты и заявляют о том, что первой целью является политико-экономическая элита, они тут же оговаривается, что основные последствия затронут весь банковский сектор России, экспорт товаров и ее потенциал промышленного производства, что создаст проблемы в первую очередь у российского общества, — сказал Новиков. — Так, американскими экспертами и делается расчет на рост народного недовольства, направленного против неугодной Западу власти и элиты страны. При этом неизбежные негативные последствия для своих союзников в Европе и Азии США совершенно не волнуют. Поскольку считается, что ради благого дела «наказания» и «дестабилизации» России, та же Германия с Австрией и Францией могут пару-тройку лет потерпеть глобальную турбулентность и разрушение давних социально-экономических связей».

В этом ключе, как пояснил Новиков, европейские страны — не более чем очередная американская жертва, принесенная на алтарь текущего и будущего процветания США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новиков объяснил, что новые санкции против РФ могут стать предвестниками краха нынешней мировой экономики.