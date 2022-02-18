Москва, 18 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Новые санкции, которыми Запад грозит России, не утащат ее на дно, но при этом государства Евросоюза явно с этого дна не выплывут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил преподаватель кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Новиков. Так он прокомментировал высказывание министра финансов США Джанет Йеллен, которая предупредила, что санкции против РФ, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины, будут иметь «глобальные последствия».

U.S. Federal Reserve Джанет Йеллен

«Введение масштабных антироссийских санкций, в которых примут участие все страны коллективного Запада, могут стать первым предвестниками краха нынешней мировой экономики, построенной на принципах глобализма, — сказал Новиков. — Очевидно, что в случае неоправданного и нелегитимного критического санкционного удара по России как члена ВТО, соблюдающего все принципы свободы торговли-труда-капитала, другие страны тут же осознают зыбкость мировой финансово-экономической системы. Несомненно, в первую очередь будет нанесен ущерб сфере энергетики и финансовой системе как России, так и всех стран ЕС».

В связи с этим он обратил внимание на то, что российская доля экспорта энергоресурсов составляет более трети всего европейского рынка.

«Возможно, для США это станет прекрасной возможностью половить рыбу в мутной воде рукотворного мирового кризиса путем поставок сверхдорого СПГ и финансово-кредитных услуг своим союзникам. Например, на фоне раскручиваемого украинского кризиса в феврале 2022 года США уже обошли по добыче нефти и газа своих главных конкурентов — Саудовскую Аравию и Россию, — сказал Новиков. — Новые санкции скорее не утащат на дно Россию, при этом государства Евросоюза явно с этого дна не выплывут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Йеллен заявила, что Вашингтон намерен «как можно лучше» защитить своих союзников от возможных последствий санкций.