Москва, , 09:08 — REGNUM Федрезерв США не сразу сможет определить тот уровень ставки, который необходим для сдерживания инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал заявления руководителей ФРС об их готовности к повышению ставки.

Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне AgnosticPreachersKid

«Причин роста цен в США много — от избыточного стимулирования экономики до проблем логистики. Определить их точно можно только постфактум. Равно как затруднительно определить и уровень ставок, достаточный для сдерживания инфляции, — сказал Хестанов. — Впрочем, на практике этого не требуется — регулятор постепенно повышает ставку, делает паузу и следит за инфляцией. Как только начинается её снижение, это служит сигналом о приближении ставки к необходимому значению. Обычно требуется немало времени и значительное число шагов по поиску оптимальной ставки для сдерживания инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в США остается выше целевого уровня и продолжает ускоряться.