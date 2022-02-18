Москва, 18 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Инфляция в США остается выше целевого уровня и продолжает ускоряться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«До недавнего времени доминировала гипотеза о временном характере высокой инфляции. Ее рост связывали с перебоями в цепочках поставок из-за пандемии — в этом случае инфляция должна была замедлиться сама по мере смягчения ограничений. Однако долгий период высокой инфляции заставил пересмотреть эту гипотезу, а ФРС — предпринимать дополнительные усилия, — сказал Хестанов. — На данный момент инфляция в США не только намного выше целевого уровня (2%), но и ускоряется. Это требует более энергичного, чем предполагалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики, в том числе повышения процентной ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ФРС США повысит ключевую ставку до 1,5−2%.