Москва, 18 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В настоящее время не приходится ждать устойчивого роста курса биткоина выше 60 тыс. долларов за «монету». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Криптовалюта

«Цены на биткоин колеблются в широком диапазоне с нижней границей в 30−33 тыс. долларов за «монету» и верхней границей 60−63 тыс. долларов. Мы связываем эти колебания с техническим отскоком и тем, что общий фон на финансовых рынках немного успокоился после снижения с начала текущего года, — сказал Дорофеев. — Полагаю, что повышение цен на биткоин — это техническая коррекция, и едва ли стоит ожидать его устойчивого роста выше 60 000 долларов за «монету». Рынок может продолжить корректироваться до зоны 45−50 тыс. долларов, после чего с высокой вероятностью продажи возобновятся».

По его словам, пока можно не ждать каких-либо более драматичных движений на рынке криптовалют.

«Основная коррекция начнется после того, как ФРС США несколько раз повысит процентную ставку и сократит свой баланс, примерно к концу 2022 года», — добавил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что наблюдаемое в настоящее время повышение котировок биткоина — это колебание курсов, а не устойчивый взлет.