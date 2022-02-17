Рим, 17 февраля, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Итальянская телерадиокомпания Mediaset в четверг, 17 февраля, в Twitter показала своим читателям «киевские бункеры», в которых жители украинской столицы могут спасаться от ядерного удара.

Иван Шилов ИА REGNUM Бункер, Холодная война, ядерный удар

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

Отмечается, что бункеры были построены «во время Холодной войны для защиты от возможной атаки Запада, а теперь могут послужить для защиты граждан Украины от опасности, исходящей из соседней России».

«Сейчас для киевлян — дни ожидания, страха и надежды», отметили авторы издания. Еще накануне СМИ Италии, напротив, сообщали своим читателям, что бесстрашные киевляне не боятся «русской агрессии» и ведут обычный образ жизни.