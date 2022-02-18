Москва, , 09:05 — REGNUM Основное, что позволит замедлить в России рост цен на продукты питания — это развитие конкуренции как в производстве, так и в розничной торговле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Продукты питания Admoblkaluga.ru

«По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 10,65%; сахар-песок — на 17,1%; молоко и молочные продукты — на 10,86%. Драйвером продовольственной инфляции является плодоовощная продукция — за январь цены увеличились на 6,59% и на 15,96% за 2021 год. В 2022 году изменение цен данных продовольственных товаров в лучшем случае будет в рамках потребительской инфляции (которая традиционно ниже продовольственной), в худшем случае — рост цен превысит 10%», — сказала она.

По ее словам, в случае сильного роста цен на продовольствие властям РФ надо поддерживать российских сельхозпроизводителей с помощью льготных кредитов и снижения налоговой нагрузки.

«Кроме того, необходимо регулирование экспорта сельхозпродукции посредством оперативного изменения таможенных пошлин, квот на вывоз продукции и адресная поддержка наименее защищенных слоев населения, — добавила Долгова. — Основное же, что позволит замедлить рост цен, — это развитие конкуренции как в производстве, так и в розничной торговле».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза, в 2022 году в РФ могут подорожать молоко, хлеб, овощи и сахар.

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