Москва, , 09:04 — REGNUM Как только курс доллара в РФ приближается к 80 рублям, жители России начинают нервничать и покупать валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году в РФ купили меньше иностранной валюты, нежели в 2020 году.

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«Кризис 2020 года произвел большое впечатление на население России. Российский рубль падал более чем на 30% с 60 рублей за доллар до 80 рублей и затем стабилизировался в диапазоне 70−80 рублей, — сказал Дорофеев. — Когда домохозяйства видят всплеск волатильности на валютном рынке и приближение валютного курса рубля к важным уровням, почти всегда ответной реакцией является перевод рублевых сбережений в иностранную валюту. В настоящее время Рубиконом является уровень в 80 рублей за доллар. Как только курс приближается к нему, население начинает нервничать и покупать валюту. 2021 год в этом смысле был однозначно более спокойным, и во многом именно с этим связано то, что население в среднем купило меньше валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в России продолжит постепенно падать интерес к иностранной валюте.

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