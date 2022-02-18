Москва, 18 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Когда речь идет о последствиях внедрения в РФ цифрового рубля, следует учитывать, какими темпами и по какому сценарию это будет происходить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Если мы говорим про быструю замену всех безналичных денег цифровыми рублями, то это может стать проблемой для «теневой» экономики и, возможно, в какой-то момент спровоцировать снижение скорости обращения денег. В худшем сценарии это может даже привести к рецессии, поскольку каждый владелец электронного рубля будет понимать, что используемые деньги помечены и регулятор очень хорошо видит и то, откуда они поступили, и как будут потрачены, — сказал Дорофеев. — В связи с этим есть риски ухода в рублевую наличность, иностранную валюту и криптовалюты. Рублевая наличность и криптовалюты более предпочтительны для расчетов, если условный экономический агент не желает, чтобы государство копалось в его грязном белье».

С этой точки зрения, как пояснил Дорофеев, понятно, почему Банк России так отрицательно относится к криптовалютам.

«Это очень серьезные конкуренты для цифрового рубля, вытеснить которые с российского рынка можно только законодательным путем», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал, что даст экономике РФ внедрение цифрового рубля.