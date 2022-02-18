Москва, 18 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В случае успешного внедрения в РФ технологии цифрового рубля, у Банка России будет абсолютно полная картина всех движений денежных средств между контрагентами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Эта технология в первую очередь даст всем ее участникам более высокий уровень прозрачности. У регулятора будет абсолютно полная картина всех движений денежных средств между всеми контрагентами. Тотальный контроль денежного обращения, — сказал Дорофеев. — В идеальном государстве, где все хотят платить налоги и никто не берет взятки, эта технология способна решить много проблем, связанных с финансовым контролем. Причем от этого выиграют и граждане, избирающие власть, и государство, которое этой властью наделено».

Однако, как подчеркнул Дорофеев, в России проблема коррупции и уклонения от налогов сравнительно велика, и многим очень не захочется выходить из «серой» зоны.

«Есть определенный слой экономических агентов, финансовых посредников и государственных чиновников, которые будут продолжать делать выбор в пользу наличности в определенных ситуациях, — сказал Дорофеев. — Также мы полагаем, что Банку России придется сделать условия использования цифрового рубля выгоднее, чем по традиционному рублю. Например, программы повышенного кешбека за расчеты в цифровом рубле. В этом смысле можно заведомо спрогнозировать, что после прохождения всех этапов тестирования цифровой рубль будет выгоден для потребителя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев оценил перспективы внедрения в РФ цифрового рубля рыночными методами.