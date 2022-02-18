Гватемала, , 01:32 — REGNUM Гватемальское новостное агентство Prensa Libre 17 февраля сообщило об аресте четырех человек в ходе рейдов, направленных на борьбу с торговлей людьми в Санто-Томас-де-Кастилье, Пуэрто-Барриосе, Исабале.

Франсуа Биар. Работорговля. 1840

Операции проводились полицией в координации с агентством северо-восточного региона Прокуратуры по борьбе с торговлей людьми.

Арестованы Лукреция Анабелла дель Агила Наварихо, Фабиола Дорали дель Агила Наварихо, Байрон Оттониэль дель Агила Наварихо и Рауль Эсекьель Маррокин Бетанкур.

Разгул преступности в Гватемале вызывает беспокойство у общественности и международного сообщества. Ранее ИА REGNUM публиковало материал об арестах и лишении неприкосновенности судей и прокуроров, расследовавших и инициировавших громкие коррупционные дела.

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