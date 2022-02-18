Москва, 18 февраля 2022, 09:01 — REGNUM Перспективы массового внедрения цифрового рубля рыночными методами выглядят позитивно, но хороший результат по проникновению этой технологии в повседневную практику будет достигнут не скоро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.
«Технология цифрового рубля одновременно вызывает у потребителя и определенный интерес, и некоторые опасения. Любой потребитель банковских услуг хочет надежности и скорости исполнения транзакций, а также минимальной комиссии за транзакции, — сказал Дорофеев. — При этом многие предпочтут оставаться как можно более анонимными и использовать наличные. Последнее для России очень актуально по ряду причин, например, в связи с менталитетом населения, недоверием к государству и монетарным регуляторам. Для популяризации этой технологии в России сработает только демпинг со стороны Банка России и установление заведомо более выгодных условий для проведения транзакций в цифровых рублях, чем в обычном рубле».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РАНХиГС назвали основные преимущества цифрового рубля для граждан России.
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