Москва, 18 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Перспективы массового внедрения цифрового рубля рыночными методами выглядят позитивно, но хороший результат по проникновению этой технологии в повседневную практику будет достигнут не скоро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Технология цифрового рубля одновременно вызывает у потребителя и определенный интерес, и некоторые опасения. Любой потребитель банковских услуг хочет надежности и скорости исполнения транзакций, а также минимальной комиссии за транзакции, — сказал Дорофеев. — При этом многие предпочтут оставаться как можно более анонимными и использовать наличные. Последнее для России очень актуально по ряду причин, например, в связи с менталитетом населения, недоверием к государству и монетарным регуляторам. Для популяризации этой технологии в России сработает только демпинг со стороны Банка России и установление заведомо более выгодных условий для проведения транзакций в цифровых рублях, чем в обычном рубле».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РАНХиГС назвали основные преимущества цифрового рубля для граждан России.