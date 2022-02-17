Приднестровский «Шериф» обыграл «Брагу» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Кишинёв, 17 февраля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. 17 февраля приднестровский «Шериф» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА одержал уверенную победу над португальской «Брагой» со счетом 2:0.
Забитыми мячами в составе «Шерифа» отметились Себастьян Тилль (43' пенальти) и Адама Траоре (83'). Единственную желтую карточку получил Чарльз Петр на 15-й минуте. На матче работала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессел Стеегстра и Ян де Врис.
Статистика матча («Шериф"/ «Брага»)
Удары 8/12
Удары в створ 2/3
Владение 38%/62%
Угловые 5/1
Нарушения 6/12
Составы команд:
«Шериф»: Атанасиадис, Петр, Раделич, Эвангелу, Джульен, Николов (Киабу, 89'), Тилль (Кожокарь, 90'), Соуза, Траоре, Яхшибаев (Белоусов, 89'), Янсане (Басит, 78').
«Брага»: Матеус, Коуту, Тормена, Оливейра, Родригес, аль-Моатасембелла, Медейруш (Фернандеш, 79'), Кастро (Орта, 64'), Орта, Гомес (Моура, 64'), Оливейра (Руис, 64').