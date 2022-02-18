Москва, 18 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Российские домохозяйства изменили модель потребления в условиях затяжного экономического кризиса и стараются по возможности экономить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев, рассуждая о том, почему в 2021 году жители РФ стали больше тратить в Сети на покупку бытовой техники и меньше — на приобретение продовольствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Во-первых, в период 2020—2021 годов в России были очень низкие процентные ставки по потребительским кредитам, — сказал Дорофеев. — Многие семьи принимали решение по покупке товаров длительного пользования, пока для этого были подходящие условия (дешевые деньги, помощь от государства и относительно стабильные цены). Напомним, что дополнительные возможности для домохозяйств были созданы посредством программ помощи семьям с детьми и нуждающимся гражданам в период коронавируса. По всему миру в этот период раздавали деньги населению для поддержания спроса. Эффект был очень сильным: люди покупали новые смартфоны, бытовую технику, автомобили. И еще один фактор, способствующий росту расходов на покупку бытовой техники, — ожидания того, что цены будут расти. То есть население в этот период реализовало отложенный спрос на товары длительного пользования».

При этом он уточнил, что российские домохозяйства изменили модель потребления в условиях затяжного экономического кризиса и стараются по возможности экономить.

«Например, предпочитают поехать на продуктовый рынок и купить те же продукты, но дешевле, чем в торговых сетях, — сказал Дорофеев. — Однако сделаем оговорку, что динамика реальных доходов населения в 2021 году говорит об их росте. Они выросли по сравнению с 2020 годом на 3,1%. Поэтому мы не можем говорить о вынужденной экономии домохозяйств по причине ухудшения их финансового положения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что жители РФ при покупках в Сети стали тратить меньше на продукты питания в связи с повышением доступности доставки.