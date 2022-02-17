Дортмунд, Германия, , 23:09 — REGNUM 17 февраля дортмундская «Боруссия» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА уступила шотландскому «Глазго Рейнджерс». Встреча, проходившая в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч на 38-й минуте ударом с пенальти забил 30-летний защитник Джеймс Таверньер — 0:1. Через три минуты Альфредо Морелос удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Джо Арибо — 0:2. В дебюте второй половины Джон Лундстрам довел счет до разгромного — 0:3. Через две минуты Джуд Беллингем сократил отставание «шмелей» после передачи Рафаэла Геррейру — 1:3. На 54-й минуте Дан-Аксель Загаду забил четвертый мяч шотландского клуба — 1:4. В конце матча Геррейру забил «гол престижа» — 2:4.

Ответный матч «Боруссии» и «Глазго Рейнджерс» пройдет 24 февраля в Глазго на стадионе «Айброкс Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.