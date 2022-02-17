Тбилиси, , 23:34 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии предотвратило вымогательство крупной суммы денег, задержаны шесть человек, сообщает 17 февраля police.ge.

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Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью центрального департамента уголовной полиции МВД в результате активных комплексных следственных и оперативных мероприятий, проведенных совместно с генеральной прокуратурой, задержали в Тбилиси шесть человек, и ещё двум лицам были предъявлены обвинения заочно.

Они обвиняются в незаконном лишении свободы, вымогательстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и несообщении о преступлении. Данные преступления предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 15 лет.

В ходе расследования выяснилось, что на основании существующего финансового спора, с целью содействия вымогательству крупных сумм имущества преступники причинили вред здоровью потерпевшего. Он был незаконно лишен свободы под угрозой применения насилия. Вымогатели подвергли потерпевшего словесному и физическому насилию и потребовали у него 51 000 лари ($17 000). В противном случае ему снова угрожали насилием, поэтому он согласился заплатить деньги. Пострадавший был освобожден при условии выплаты суммы на следующий день.

Полиция изъяла мобильные телефоны и незаконное огнестрельное оружие в качестве вещественных доказательств во время обыска в домах задержанных.