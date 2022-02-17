Киев, 17 февраля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Создание документа, гарантирующего Украине безопасность и подписанного Россией и США, в Киеве считают необходимым, заявил 17 февраля украинский президент Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский. США

Зеленский «Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор».

Напомним, Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности — такие же, как у стран — членов НАТО.