Рим, , 23:02 — REGNUM Чтобы решить проблему слишком высоких цен на энергоносители, Италии нужно не только увеличивать объемы производства собственной энергии и улучшать ситуацию с ее закупкой, заявил в четверг, 17 февраля, министр экономического развития Джанкарло Джорджетти.

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нужно также изучить вопрос о том, как связаны энергетические сложности «со стратегическим суверенитетом и политической самостоятельностью Европы и Италии», заявил министр, представляющий в правительстве «Лигу» Маттео Сальвини.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.