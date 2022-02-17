Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. 27-летний опорный полузащитник сборной Аргентины Гидо Родригес признан лучшим игроком матча 1/16 финала группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 с «Зенит» — «Бетис». Основное время встречи завершилось со счетом 2:3.

Логотип «Зенита»

По мнению авторитетного портала WhoScored Гидо Родригес, отметившийся одним забитым мячом, одной успешной обводкой, тремя отборами и одним выигранным верховым единоборством, получил оценку 7.84, что является самым высоким показателем среди всех остальных игроков, появлявшихся на поле.

В текущем сезоне испанской Примеры Гидо Родригес принял участие в девятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом двумя результативными передачами.

Аргентинец выступает за «Бетис» с 14 января 2020 года после перехода из мексиканской «Америки» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Аргентины, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.