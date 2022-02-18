Приштина, 18 февраля 2022, 08:03 — REGNUM В 14-ю годовщину провозглашения независимости Косово по улицам Приштины промаршировали бойцы проходящих трансформацию в полноценную армию образца НАТО Сил безопасности Косово и полицейские.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент Косово Вьоса Османи заявила, что День провозглашения независимости Косово 17 февраля является также днем памяти о тех, «кто отдал все за нашу страну».
С Днем независимости Косово поздравили лидеры США, Великобритании, Германии и Турции.
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