Приштина, Сербия, 18 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В 14-ю годовщину провозглашения независимости Косово по улицам Приштины промаршировали бойцы проходящих трансформацию в полноценную армию образца НАТО Сил безопасности Косово и полицейские.

SUHEJLO Силы безопасности Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент Косово Вьоса Османи заявила, что День провозглашения независимости Косово 17 февраля является также днем памяти о тех, «кто отдал все за нашу страну».

Вьоса Османи Я горжусь тем, что сегодня нахожусь тут, на параде армии и полиции. Эти мальчики и девушки — лучшее воплощение нашего государства. Сегодня у нас есть причина праздновать, маленькое государство с большим сердцем. Проамериканский народ имеет ясный путь. Наша армия профессионально подготовлена.

С Днем независимости Косово поздравили лидеры США, Великобритании, Германии и Турции.