Ксаверий де Местр, 18 февраля 2022, 07:36 — REGNUM Вскоре американцев могут освободить от требования об обязательной дополнительной вакцинации от коронавируса, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
«В данный момент мы тщательно анализируем будущие потребности в дополнительной вакцинации. Если потребуется, то мы обновим рекомендации в соответствии с новыми данными», — сказал Фаучи во время пресс-брифинга, организованного группой Белого дома по реагированию на COVID-19.
Фаучи сослался на данные о госпитализации, свидетельствующие о том, по его словам, что дополнительные дозы вакцин безопасны.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
«ЕДИНСТВЕННЫЕ полностью вакцинированные — это те, у кого есть естественный иммунитет. Эта прививка НЕ является вакциной. Она НЕ предотвращает заражение или распространение вируса. Она даже не является эффективным средством лечения», — указывает bigo72982.
«В настоящее время проводится исследование, чтобы определить, можно ли выжать еще больше дополнительных денег из этой мистификации», — комментирует venture.
«Люди могут заразиться коронавирусом дважды. Могут заразиться ковидом и те, кто вакцинирован. По-настоящему волшебной вакцины не существует», — считает battleoftours948.
«Я думаю, что люди получили достаточно прививок и ревакцинаций. Люди все еще болеют ковидом, некоторые, кого я знаю, болели дважды после всех трех прививок», — рассказывает truthnow942.
«Да. Я не слышал, чтобы он или любой другой врач намекал на весенний или летний всплеск. У меня такое чувство, что эта пандемия на последнем издыхании. Демократы собираются держаться за нее», — комментирует ATCTroll.
«Когда Фаучи говорит «требования контролируются», он имеет в виду, что ведет переговоры о своей доле», — подозрителен kalvinotterton.
«Я открыл бесплатный тест на covid-19 и заметил, что он сделан в Китае. Он отправляется в мусорную корзину. Я НЕ доверяю ему», — указывает gary80918.
«Укол физраствора, вероятно, так же эффективен. Учитывая, как хорошо работают эти так называемые вакцины, это вполне может быть именно то, что мы получили — ничто плюс ничто», — пишет oldebonz384.
«По крайней мере, мы знаем, что физраствор не заставит вас отрастить мужской придаток изо лба через 10 лет», — отвечает cbgd.
«Послушайте, большинство прививок и ревакцинаций были не нужны большинству американцев. Насколько я слышал, наш регулятор не может дать точных цифр о фактическом количестве смертей от COVID или из-за COVID. Возможно, мы никогда не узнаем правду. Грипп убивает тысячи людей в год (разве не забавно, что никто никогда не предлагал носить маски во время сезона гриппа)?» — задает вопрос ladynat.
«Есть предел терпению американцев в отношении приказов о вакцинации. Наши лидеры использовали уловку пандемии, чтобы кричать, что небо падает. Да, мы пережили большую бурю, но она даже близко не подошла к концу света», — отмечает ohohhh.
«На разработку и внедрение вакцины против полиомиелита ушло 25 лет. Прививка от ковида не является вакциной и не работает. Она даже не должна называться вакциной», — подчеркивает jackhammer492.
Напомним, что большинство жителей американского города Нью-Йорка поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса и выражают недовольство теми согражданами, кто отказывается делать прививку.
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