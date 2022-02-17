Берлин, , 22:58 — REGNUM Новый альбом немецкой метал-группы Rammstein задерживается из-за нехватки бумаги. Об этом информирует портал NME 17 февраля.

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн NME

Ожидалось, что немецкая группа выпустит продолжение альбома Untitled в конце этого года. Гитарист Рихард Круспе еще в ноябре заявил, что альбом должен появиться до начала мирового турне Rammstein в мае. Однако, как сообщается, неожиданное осложнение поставило под сомнение первоначальные планы Rammstein по выпуску альбома.

Как сообщает источник, немецкий композитор и музыкальный директор Свен Хельбиг, который участвовал в создании оркестровых партий для нового альбома, в недавнем интервью изданию Sachsische рассказал, что в настоящее время перед группой стоит проблема «отсутствия бумаги». «Сама группа на данный момент не знает», — сказал Хельбиг изданию о том, когда альбом может быть выпущен. «Причина банальна: отсутствие бумаги».

«Им нужно иметь возможность разослать большое количество компакт-дисков и пластинок, то есть много буклетов и обложек, по всему миру за один раз. А это, вероятно, сейчас неосуществимо». Подтвердив, что он закончил работу над своими партиями, Хельбиг добавил: «Для группы это зависание сейчас раздражает. Они вшестером не знают, когда выйдет альбом, не знают, состоится ли тур в этом году».

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