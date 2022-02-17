Рим, 17 февраля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Парламент Италии в четверг, 17 февраля, отклонил поправку о сокращении с 2000 до 1000 евро суммы, на которую граждане могут совершить ту или иную покупку за наличные средства.

Евро

Против поправки выступили правоконсервативные фракции. Их представители полагают, что подобное ограничение не нужно, мешает гражданам и бизнесу, а выгодно только банковской сфере.

Инициаторы поправки, в свою очередь, отмечали, что чем меньшие суммы граждане могут тратить наличными, тем проще бороться с отмыванием денег.