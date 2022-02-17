Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. 17 февраля санкт-петербургский «Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА уступил испанскому «Бетису» со счетом 2:3. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе команды из Севильи отметились Гидо Родригес (8' Хоакин), Виллиан Жозе (18') и Андреас Гуардадо (41' Айтор Руибаль). Голы «сине-бело-голубых» забили Артем Дзюба (25' Вячеслав Караваев) и Малком (28' Вендел).

Статистика матча («Зенит"/ «Бетис»)

Удары 9/7

Удары в створ 3/3

Владение 59%/41%

Угловые 9/4

Нарушения 8/16

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Чистяков (Ерохин, 88'), Караваев (Мостовой, 46'), Ракицкий (Круговой, 46'), Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо (Алберто, 65'), Дзюба (Сергеев 73').

«Бетис»: Силва, Гонсалес, Морено, Песселья, Сабали, Хуанми (Тельо, 58'), Хоакин (Карвалью, 58'), Родригес, Гуардадо, Руибаль (Беллерин, 86'), Жозе (Иглесиас, 79').

Ответный матч «Зенита» с «Бетисом» пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».