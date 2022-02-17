Барселона, Испания, 17 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. 17 февраля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграла вничью с «Наполи». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

(сс) RonnyK «Наполи»

Единственный мяч в составе неаполитанского клуба забил центральный полузащитник сборной Польши Петр ЗелиньскийВ дебюте второй тайма Ферран Торрес вернул «сине-гранатовых» в игру, реализовав пенальти.

Желтые карточки получили Андре-Франк Замбо-Ангисса (39'), Фабиан Руис (70') и Алекс Мерет (90+1'). На матче работала бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Михай Артен.

Статистика матча («Барселона"/ «Наполи»)

Удары 18/3

Удары в створ 4/3

Владение 65%/35%

Угловые 5/2

Нарушения 11/7

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Гарсия, Мингеса (Дест, 81'), Педри, де Йонг (Бускетс, 65'), Гонсалес (Гави, 65'), Торрес, Траоре (Дембеле, 65'), Обамеянг (Де Йонг, 86').

«Наполи»: Мерет, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Кулибали, Эльмас (Руй, 84'), Руис, Зелиньский (Демме, 80'), Инсинье (Уна, 72'), Замбо-Ангисса (Малькюи, 84'), Осимхен (Мертенс, 80').

Ответный матч «Барселоны» с «Наполи» состоится 24 февраля в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».