Стокгольм, , 22:42 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала, что является большой поклонницей ню-метал-группы System Of A Down. Об этом 17 февраля рассказал портал NME.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и вокалист System Of A Down Серж Танкян NME

В новом интервью для национальной радиостанции Bandit Rock Андерссон, которая в прошлом году стала первой женщиной, избранной на руководящий пост в истории Швеции, рассказала о своих музыкальных вкусах. «Если говорить о роке, то это System Of A Down», — сказала политик.

Андерссон ответила на вопрос о том, включает ли она творчество System Of A Down в своем доме: «Да, безусловно, и во время вечеринок!». Однако она призналась, что никогда не отвечает за диджейство на этих вечеринках. Она оставляет это на усмотрение мужа. «Независимо от того, что это за вечеринка, мой муж берет все на себя», — сказала она.

Андерссон — не единственный премьер-министр с хорошим музыкальным вкусом. В 2018 году премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир создала специальный плейлист, в который вошли хиты Кейт Буш, Питера Гэбриэла, Кендрика Ламара, Young Fathers и Сигрид.

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