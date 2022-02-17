Скопье, , 22:56 — REGNUM Студенты из македонских городов Куманово и Ликово, обучающиеся в Скопье, выдвинули онлайн-петицию с требованием о снижении цен на проезд в междугородних автобусах для студентов.

Бедный парень Раджа Цитата из к/ф «Господи́н 420». реж Радж Капур. 1955. Индия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, инициатива была выдвинута после повышения стоимости проезда на 30 македонских денаров (примерно на 43 рубля).

Инициатором инициативы стал этнический албанец Абедин Исмаили. Студенты требуют, чтобы для них проезд в качестве исключения стоил 100 денаров (примерно 141 рубля). Исмаили также призвал и других студентов потребовать снижения стоимости проезда на своих направлениях.

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