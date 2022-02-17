Берлин, , 22:32 — REGNUM Немецкая электронная группа Moderat анонсировала свой четвертый альбом и первый за шесть лет полноформатный релиз под названием MORE D4TA. Об этом 17 февраля рассказал портал NME.

Концерт группы Moderat NME

Альбом из 10 треков выйдет 13 мая на лейбле Monkeytown Records. Будущая пластинка содержит тексты, вдохновленные походами участника группы Саши Ринга в берлинскую картинную галерею с его младшей дочерью.

Поскольку сам альбом был написан во время пандемии, многие размышления Ринга были посвящены его тревогам за будущее. Он размышлял над старинными картинами музея, в результате чего многие песни альбома относят слушателя к «чувству изоляции и информационной перегрузке».

Moderat также поделились первым синглом альбома — песней Fast Land.

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