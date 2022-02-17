Тбилиси, , 22:40 — REGNUM Министерство культуры молодёжной политики и спорта Грузии ответило на обвинения бывшего президента Национальной федерации каратэ Кахи Басилии в преследовании и заявило, что СМИ распространяют о нём ложную информацию, сообщает 17 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каратэ Андрей Пронин © ИА REGNUM

Министерство, в свою очередь, обвиняет бывшего главного каратиста страны в сокрытии мошенничества с помощью СМИ.

«На самом деле, Каха Басилия, который дистанционно присутствовал на судебных слушаниях в качестве обвиняемого, знает, что на основании приговора Тбилисского городского суда от 26 января 2022 года он был приговорён к четырём годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и изготовлении фальшивых документов. Поэтому с помощью политически мотивированных средств массовой информации он пытается скрыть совершенное им преступление и получить мантию политического беженца. Согласно судебному вердикту, Басилия, будучи президентом федерации каратэ, запросил финансирование у министерства культуры и спорта Грузии для участия спортсменов в нескольких международных турнирах в марте 2018 года. С этой целью Басилия представил в министерство поддельную документацию, подтверждающую расходы, на основании которой он получил от министерства 248 871,96 лари ($ 83 000) на вышеупомянутые цели. Из этой суммы было реально израсходовано 112 183,76 лари, а 136 688,20 лари было путём обмана потрачено на личные цели», — говорится в заявлении министерства.

Министерство заявляет, что в соответствии с законом президентом национальной спортивной федерации не может быть судимый гражданин.

«4 февраля текущего года Басилия подал заявление в Министерство спорта от 26 января, на основании которого он покинул должность президента федерации до того, как был уволен в соответствии с законом. Соответственно, любые толкования на эту тему служат только одной цели — уклониться от правосудия и представить вынесенный ему приговор как политическое преследование, в котором ему помогают политически мотивированные СМИ», — сообщило министерство.

Напомним, что 16 февраля Басилия заявил журналистам, что его вынудило уйти в отставку прямое вмешательство главы специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.