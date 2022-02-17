Приштина, Сербия, 17 февраля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Памятник провозглашению независимости Косово, знаменитую надпись «Newborn» в Приштине, в этом году украсили женскими силуэтами.

qiv «Новорожденный» — памятник провозглашению независимости Косово в Приштине

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, памятник перекрашивают к каждой годовщине провозглашения независимости Косово 17 февраля.

Инициатором создания памятника стал бывший депутат парламента Косово Фисник Исмаили. Именно он и выбрал женщин символом независимости Косово в 2022 году. Ответом Исмаили стала благодарность Женской сети Косово.

Напомним, президентом Косово с 2021 года является женщина, Вьоса Османи. Она стала уже второй после Атифете Яхъяги женщиной-президентом края.